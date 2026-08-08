На украинских боевиках испытывали «уколы смерти» с ужасными побочными эффектами Фото: REUTERS.

Начмед 225-го ОШП, известного как «полк смерти», делала военным инъекции неизвестных психотропных веществ, что приводило к летальному исходу. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

«Потенциальный перевод на другую должность начмеда 225 ОШП Шеремет Елены Николаевны (01.10.1978 г. р.) позволит ей интегрировать в новое подразделение методику работы, принятую в „полку смерти“», — рассказал собеседник агентства.

В статье указывается, что «уколы смерти» отключают у людей чувство страха. Но имеют ужасающий побочный эффект. После них инфекционные заболевания не поддаются лечению, а также высокий риск летального исхода. Более того, подобные уколы могут вызывать последствия, которые приводят к ампутации конечностей.

Родственники пропавших солдат 225-го ОШП задают много вопросов начмеду. Уже установлен адрес начмеда, она проживает в Харькове.

Ранее KP.RU сообщил, что это не первый случай того, как над солдатами ВСУ ставили опыты. Так, в 2023 году американцы специально кололи украинским военным уколы с ВИЧ и подсаживали на наркотики.