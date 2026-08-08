Российское ПВО за день 8 августа сбило 360 украинских БПЛА Фото: ТАСС/ Александр Река

Системы ПВО за день сбили 360 украинских БПЛА над Россией, Черным и Азовским морями. Об этом рассказали в сообщении от Минобороны России.

«В течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 360 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении от военного ведомства. В частности вражеские БПЛА были сбиты над Курской, Белгородской и Брянской областями. А также над Рязанской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.

Нужно отметить, что враг систематически хочет ударить по гражданским объектам на территории РФ. В частности, 8 августа были перекрыты пляжи в Геленджике из-за угрозы атаки беспилотниками. Также на несколько часов аэропорт Краснодара не принимал на посадку и не отправлял на взлет воздушные суда.