Медведев раскрыл подробности переговоров с Саркози в 2008 году

Зампред Севбеза РФ Дмитрий Медведев Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Переговоры по урегулированию грузино-осетинского конфликта с Николя Саркози, президентом Франции, были жесткими, но результативными. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Подробности беседы с французским лидером он раскрыл в интервью РИА Новости.

«В 2008 году мы провели прямые переговоры с президентом Саркози, который прилетел в Москву, – жесткие, но результативные – и договорились о завершении конфликта на условиях России в интересах пострадавших республик», — резюмировал Медведев. Он подчеркнул, что Франция в том грузино-осетинском конфликте сыграла ключевую роль.

Напомним, в августе 2008 года Россия приняла решение защитить Абхазию и Южную Осетию, вызвав недовольство Запада. Грузия ночью на 8 августа 2008 года обстреляла Южную Осетию из установок "Град". В результате атаки сильно пострадал Цхинвал.

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