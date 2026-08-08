В Германии хотят запретить соцсети детям младше 13 лет в 2027 году

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В Германии уже в следующем году могут запретить использование соцсетей для детей, которым не исполнилось 13-ти лет. С соответствующей инициативой выступила министр по делам семьи ФРГ Карин Прин в интервью газете Hamburger Abendblatt.

По ее расчетам, если правительство ФРГ начнет обсуждение этой инициативы в ближайшее время, то рассмотрение вопроса займет порядка полугода. Основные положения законопроекта ожидаются уже к концу текущего года.

"Мы планируем использовать систему верификации возраста через EUDI-Wallet (европейский кошелек цифровой идентификации)", - сообщила Прин.

Инициатива подразумевает не только запрет на использование соцсетей детьми до 13 лет, но и регулирование доступа к ним среди подростков старшего возраста. Как считает Прин, для детей от 13 до 16 лет и от 16 до 18 лет могут введены особые меры относительно интернет-платформ.

Также министр считает, что администрации соцетей должны будут взять на себя ответственность за риски, связанные с их технологиями, и гарантировать, что контент, размещаемый на их платформах, соответствует возрастным критериям безопасности.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что жители РФ готовы запретить своим детям пользоваться социальными сетями до достижения определенного возраста. При этом, по данным ВЦИОМ, мнения о возрастных рамках различаются в зависимости от поколения.