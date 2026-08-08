Глава РФПИ Кирилл Дмитриев Фото: REUTERS.

ЕС столкнулся с энергетическим кризисом из-за отказа от российского газа. Горькую правду об альянсе озвучил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Евросоюз хотел навредить России, но теперь не знает, как справляться с ситуацией, которую сам же и создал.

«Приближается зима из-за отказа от российского газа: Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% (при обычном показателе 75%), а Нидерланды — всего на 38,5% (при 77%). ЕС столкнулся с энергетическим кризисом, спровоцированным им самим», — написал Дмитриев в своем аккаунте в соцсети X.

До этого KP.RU писал на основе сообщений от Gas Infrastructure Europe: хранилища Европы опустели. ЕС достиг своего антирекорда по запасам топлива, и непонятно, как альянс будет готовится к отопительному сезону. При этом «Газпром» прогнозировал, что при таком темпе ЕС не сможет накопить к холодам и 75% от необходимых объемов топлива.