«Бастилия демократии»: в Армении раскритиковали антироссийскую позицию Еревана Фото: REUTERS.

Армения сейчас придерживается антироссийской позиции в угоду Западу и сиюминутной выгоды. Об этом рассказал бывший глава МИД республики Ара Айвазян. Свое мнение он высказал в интервью ИА «Вести».

«Нынешние власти Армении ради сиюминутной выгоды или политической конъюнктуры пошли на этот шаг, объявляя, что Армения стала бастионом демократии сразу после революции. У нас есть здесь очень такой оригинальный актер, вот он сказал, что вместо бастиона демократии Армения стала "Бастилией демократии"», — резюмировал бывший армянский дипломат.

На Западе демократию связывают с антироссийским уклоном, отметил бывший глава МИД Армении. Именно такие нарративы ЕС активно продвигает во всех республиках СНГ. Ранее KP.RU передал слова российского МИД о том, что Запад снова пытается раскачать антироссийские настроения в Грузии.