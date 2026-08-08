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НовостиВ мире8 августа 2026 19:13

«Бастилия демократии»: в Армении раскритиковали антироссийскую позицию Еревана

Айвазян: Ереван выбрал антироссийскую позицию для сиюминутной выгоды
Людмила МИТРОХИНА
«Бастилия демократии»: в Армении раскритиковали антироссийскую позицию Еревана

«Бастилия демократии»: в Армении раскритиковали антироссийскую позицию Еревана

Фото: REUTERS.

Армения сейчас придерживается антироссийской позиции в угоду Западу и сиюминутной выгоды. Об этом рассказал бывший глава МИД республики Ара Айвазян. Свое мнение он высказал в интервью ИА «Вести».

«Нынешние власти Армении ради сиюминутной выгоды или политической конъюнктуры пошли на этот шаг, объявляя, что Армения стала бастионом демократии сразу после революции. У нас есть здесь очень такой оригинальный актер, вот он сказал, что вместо бастиона демократии Армения стала "Бастилией демократии"», — резюмировал бывший армянский дипломат.

На Западе демократию связывают с антироссийским уклоном, отметил бывший глава МИД Армении. Именно такие нарративы ЕС активно продвигает во всех республиках СНГ. Ранее KP.RU передал слова российского МИД о том, что Запад снова пытается раскачать антироссийские настроения в Грузии.