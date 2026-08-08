Сирены тревоги звучат в Киеве и семи регионах Украины

В Киеве и Киевской области объявили воздушную тревогу Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 8 августа в Киеве несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сирены в украинской столице звучат до сих пор. Тревогу также распространили на Киевскую область. Так свидетельствуют данные национального ресурса по оповещению населения.

Воздушная тревога в настоящий момент объявлена в семи украинских регионах. В Киеве сирены звучат в четвертый раз за сутки.

Воздушная опасность на Украине вечером 8 августа действует на территории Киевской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областей.

Ночью 8 августа ВС РФ нанесли групповой удар по Киеву. Целями российских военных стали предприятие "Киев-111" (ООО "Файер Пойнт") и склад ГСМ "Киев-3" (ООО "Грандтерминал"). Кроме того, действиями ВС РФ поражены два сухогруза вблизи Одессы.