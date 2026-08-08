В США для спасения из западни более 30 кошек пришлось получить ордер на обыск: вот где застряли хвостатые

Более 30 котов и кошек спасли с заброшенного корабля в США. Фото носит иллюстративный хаарктер. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Более 30 котов и кошек спасли в США, истощённые и напуганные животные находились на корабле-призраке. Историю рассказывает издание The New York Post.

Сообщается, что кошки находились на заброшенном судне в населённом пункте Такома. Их обнаружили случайно. Полицейские не смогли сразу подняться на борт и спасти кошек, так как лодка являлась частной собственностью. Сначала им пришлось получить ордер на обыск судна.

Кошек и котят доставили в местное общество защиты животных. Владельца судна найти не удалось, уточняет издание.

Ранее полиция Вьетнама конфисковала более 400 кошек в ходе масштабной операции по борьбе с торговлей кошачьим мясом в Хошимине. Больше 40 животных вернули хозяевам, однако десятки кошек погибли из-за ужасных условий содержания.

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