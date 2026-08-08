Союзники Киева могут надавить на него по вопросу Донбасса: что светит Украине в будущем

Украина может сдать России оставшуюся часть Донбасса Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Обозреватель Bloomberg Марк Чемпион привел вероятные сценарии дальнейшей судьбы Украины. По одной из версий аналитика Киев может сдать России оставшиеся территории Донбасса. К этому Украину подтолкнут ее "союзники", сказано в статье.

Обозреватель напомнил, что Киев прямо сейчас испытывает большие трудности с перехватчиками для систем Patriot. В это время Москва нарастила производство ракет, указал автор. В связи с этим у украинцев остается не так много вариантов по продолжению конфликта.

"Первый предполагает, что союзники Киева найдут несколько перехватчиков Patriot. Во втором случае Украина капитулирует, передав остальную часть Донбасса. В третьем сценарии конфликт затянется еще на одну, еще более суровую зиму", - пишет Марк Чемпион.

С 1 августа российская армия провела два массированных и 12 групповых ударов по объектам ВСУ. Потери украинских боевиков составили минимум 9600 солдат. За неделю установлен контроль над населенными пунктами Белый Колодезь, Устиновка, Бакшеевка, Рыжевка, Анискино, Ольговка, Любицкое и Зарница.