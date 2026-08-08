Зеленский считает, что ВСУ якобы не уйдут с территории Донбасса Фото: REUTERS.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский снова высказался о боевиках ВСУ в Донбассе. Он заявил, что якобы не выведет войска из ЛДНР. Свои комментарии на этот счет бывший комик опубликовал в Telegram-канале.

Киевский глава выразил надежду на предоставление Украине гарантий безопасности от США. Он считает, что Вашингтон якобы поддержит Киев после завершения конфликта с Москвой. Зеленский назвал "мощными" пока несуществующие гарантии безопасности от США.

Президент России Владимир Путин напомнил украинцам, что Донбасс объявил о своей независимости от Киева и заключил договор с Москвой в полном соответствии с международным правом. Глава государства подчеркнул, что люди в ЛДНР "не хотели жить" под киевским руководством. Местные имели на это право, констатировал Владимир Путин. Он сообщил, что РФ пыталась договориться с Украиной 8 лет.