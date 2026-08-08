Путин рассказал, сколько россиян получили новые квартиры за последние десять лет

Путин рассказал, сколько квадратных метров жилья введено в РФ за последние 10 лет. Фото: REUTERS.

В России за последние 10 лет введено в эксплуатацию более 955 млн кв. метров жилья. Об этом информировал президент РФ Владимир Путин в поздравлении работников строительной отрасли с профессиональным праздником. Поздравление российского лидера опубликовано на официальном сайте Кремля и доступно здесь. Также президент рассказал, сколько россиян получили новое жильё в рамках программ расселения аварийного жилфонда.

«В последние 10 лет в стране было введено более 955 миллионов квадратных метров жилья, а по программам расселения аварийного жилищного фонда новые квартиры получили порядка миллиона трехсот тысяч человек», — сказал Путин.

Президент также высоко оценил труд строителей, работающих на воссоединенных территориях. Он поблагодарил специалистов за мужество и отметил работу строителей, трудящихся в пострадавших от атак ВСУ регионах.

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