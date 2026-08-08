Киев может получить находящиеся у Турции американские ракеты и установки: что сообщил Госдеп

Госдеп США заявил о возможной передаче Украине ракет ATACMS из Турции Фото: REUTERS.

Киевское руководство, возможно, всё же получит американское вооружение. Госдепартамент США заявил о предполагаемой передаче Украине ракет ATACMS и пусковых установок MLRS из Турции. Так следует из документов Конгресса.

Как утверждается, сделка предполагает передачу Киеву 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня M270 MLRS, 2524 ракет M26 и 47 тысяч снарядов M509A1. Штаты планируют осуществить сделку через турецкие компании MKE, ASFAT и ARCA Savunma.

Кроме того, Вашингтон хочет подключить к соглашению о боеприпасах Украине Болгарию. Сделка планируется, в том числе, через частную компанию балканской страны VTIC International Ltd.

По версии CNN, сейчас ПВО Украины находится в наиболее уязвимом состоянии. Она может стать еще слабее на фоне войны США в Иране, говорится в материале. Вашингтон не сможет дать Киеву желаемого количества ракет-перехватчиков.