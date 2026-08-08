Европа столкнётся с тяжёлой зимой из-за того, что Германия не хочет сделать одну вещь

ФРГ может обречь ЕС на тяжёлую зиму своим нежеланием заполнят газовые хранилища. Фото: REUTERS.

Евросоюз может столкнуться с тяжёлой зимой из-за нежелания ФРГ запасаться природным газом. Такой прогноз делает издание Politico.

«Главным уязвимым звеном Евросоюза остается Германия. Из-за огромных масштабов ее экономики дефицит топлива в стране мгновенно ощутят и соседи: если Берлин не восстановит запасы, цены вырастут по всему ЕС», - сказано в публикации.

Автор публикации предполагает, что топливо в Германии может закончится уже в ноябре.

Ранее сообщалось, что к 6 августа газовые хранилища Германии были заполнены менее чем на 48%.

Какие шесть стран ЕС могут столкнуться с серьёзной нехваткой газа зимой, читайте здесь на KP.RU.

При этом Европа надеется на зимние закупки СПГ на фоне рекордно низких запасов.

В то же время европейцы обратились к Турции с запросом на газ не из РФ.