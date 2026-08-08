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НовостиПолитика8 августа 2026 22:58

Европа столкнётся с тяжёлой зимой из-за того, что Германия не хочет сделать одну вещь

Politico: ЕС ожидает тяжёлая зима из-за нежелания ФРГ запасаться природным газом
Мария ПАВЛОВА
ФРГ может обречь ЕС на тяжёлую зиму своим нежеланием заполнят газовые хранилища.

ФРГ может обречь ЕС на тяжёлую зиму своим нежеланием заполнят газовые хранилища.

Фото: REUTERS.

Евросоюз может столкнуться с тяжёлой зимой из-за нежелания ФРГ запасаться природным газом. Такой прогноз делает издание Politico.

«Главным уязвимым звеном Евросоюза остается Германия. Из-за огромных масштабов ее экономики дефицит топлива в стране мгновенно ощутят и соседи: если Берлин не восстановит запасы, цены вырастут по всему ЕС», - сказано в публикации.

Автор публикации предполагает, что топливо в Германии может закончится уже в ноябре.

Ранее сообщалось, что к 6 августа газовые хранилища Германии были заполнены менее чем на 48%.

Какие шесть стран ЕС могут столкнуться с серьёзной нехваткой газа зимой, читайте здесь на KP.RU.

При этом Европа надеется на зимние закупки СПГ на фоне рекордно низких запасов.

В то же время европейцы обратились к Турции с запросом на газ не из РФ.