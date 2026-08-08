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НовостиПолитика8 августа 2026 22:59

Два ребенка и более 10 взрослых пострадали при атаке на Белгород: повреждены дома и соцобъекты

От ударов ВСУ по Белгороду пострадали двое детей, всего ранено 13 человек
Алина КОЧНЕВА
От ударов ВСУ по Белгороду пострадали двое детей, всего ранено 13 человек

От ударов ВСУ по Белгороду пострадали двое детей, всего ранено 13 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Белгород ночью 9 августа вновь подвергся массированной атаке ВСУ. Обломки беспилотников попали в дома, автомобили и социальные объекты. В результате украинской атаки пострадали 13 человек. В их числе двое детей. Так проинформировал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев на канале в мессенджере "Макс".

"Четырехлетнего мальчика со осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медицинская помощь была оказана на месте мальчику 9 лет и троим взрослым", - говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что от взрывов БПЛА загорелся частный дом. Повреждения получили более четырех многоэтажек, административное здание и два неназванных объекта.

Днем 8 августа в хуторе Богатый Белгородской области дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Ранения получили трое мужчин. Бригады скорой помощи доставили их в областную клиническую больницу.