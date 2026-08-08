Два ребенка и более 10 взрослых пострадали при атаке на Белгород: повреждены дома и соцобъекты

От ударов ВСУ по Белгороду пострадали двое детей, всего ранено 13 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Белгород ночью 9 августа вновь подвергся массированной атаке ВСУ. Обломки беспилотников попали в дома, автомобили и социальные объекты. В результате украинской атаки пострадали 13 человек. В их числе двое детей. Так проинформировал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев на канале в мессенджере "Макс".

"Четырехлетнего мальчика со осколочными ранениями грудной клетки бригада скорой доставила в детскую областную клиническую больницу. Медицинская помощь была оказана на месте мальчику 9 лет и троим взрослым", - говорится в сообщении.

Губернатор уточнил, что от взрывов БПЛА загорелся частный дом. Повреждения получили более четырех многоэтажек, административное здание и два неназванных объекта.

Днем 8 августа в хуторе Богатый Белгородской области дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. Ранения получили трое мужчин. Бригады скорой помощи доставили их в областную клиническую больницу.