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НовостиПолитика8 августа 2026 23:13

"Мясные штурмы" Драпатого в деле: ВСУ несут колоссальные потери в ДНР

Марочко: ВСУ пытаются контратаковать у Торского и несут колоссальные потери
Алина КОЧНЕВА
ВСУ пытаются контратаковать у Торского и несут колоссальные потери

ВСУ пытаются контратаковать у Торского и несут колоссальные потери

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики получили приказ контратаковать в районе Торского на территории ДНР. В ходе операций ВСУ несут колоссальные потери. Об этом оповестил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, главком ВСУ Михаил Драпатый начал "мясные штурмы" на дружковском участке. Солдаты перешли к "активной фазе" боевых действий.

"Киев буквально как мясом забрасывает личным составом позиции наших военнослужащих у Торского. Украинские боевики несут колоссальные потери", - рассказал Андрей Марочко.

Российские военные между тем взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Боевую задачу успешно выполнили подразделения группировки войск "Север" в результате активных наступательных действий, сообщили в МО.