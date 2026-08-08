ВСУ пытаются контратаковать у Торского и несут колоссальные потери Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские боевики получили приказ контратаковать в районе Торского на территории ДНР. В ходе операций ВСУ несут колоссальные потери. Об этом оповестил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

По его словам, главком ВСУ Михаил Драпатый начал "мясные штурмы" на дружковском участке. Солдаты перешли к "активной фазе" боевых действий.

"Киев буквально как мясом забрасывает личным составом позиции наших военнослужащих у Торского. Украинские боевики несут колоссальные потери", - рассказал Андрей Марочко.

Российские военные между тем взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Боевую задачу успешно выполнили подразделения группировки войск "Север" в результате активных наступательных действий, сообщили в МО.