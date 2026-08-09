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НовостиВ мире9 августа 2026 0:12

"Наложить на Украину определенные действия": в МИД высказались о падении дронов в странах НАТО

Мирошник: страны НАТО могли наказать Киев за падение БПЛА, но решили обвинить РФ
Алина КОЧНЕВА
Страны НАТО могли наказать Киев за падение БПЛА, но решили обвинить РФ

Страны НАТО могли наказать Киев за падение БПЛА, но решили обвинить РФ

Фото: REUTERS.

Украинские беспилотники регулярно находят в странах НАТО. Однако государства-члены альянса не пытаются наказать Киев за нарушение воздушного пространства. Им важнее обвинить во всем Россию. Об этом порассуждал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в диалоге с ТАСС.

Дипломат отметил, что на Западе не понимают, как привязать инциденты с украинскими дронами к России. Однако эксперты и представители международных организаций пытаются перевернуть ситуации так, чтобы они "бросали тень" на РФ, указал посол МИД.

"Они [страны НАТО] могли задействовать совершенно спокойно пятую статью и более серьезные механизмы, вынести на обсуждение и наложить на Украину определенные действия", - констатировал Родион Мирошник.

Между тем в Турции нашли неизвестный морской беспилотник. Дрон находился на побережье Черного моря.