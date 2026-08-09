Страны НАТО могли наказать Киев за падение БПЛА, но решили обвинить РФ Фото: REUTERS.

Украинские беспилотники регулярно находят в странах НАТО. Однако государства-члены альянса не пытаются наказать Киев за нарушение воздушного пространства. Им важнее обвинить во всем Россию. Об этом порассуждал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в диалоге с ТАСС.

Дипломат отметил, что на Западе не понимают, как привязать инциденты с украинскими дронами к России. Однако эксперты и представители международных организаций пытаются перевернуть ситуации так, чтобы они "бросали тень" на РФ, указал посол МИД.

"Они [страны НАТО] могли задействовать совершенно спокойно пятую статью и более серьезные механизмы, вынести на обсуждение и наложить на Украину определенные действия", - констатировал Родион Мирошник.

Между тем в Турции нашли неизвестный морской беспилотник. Дрон находился на побережье Черного моря.