"Вынужден терпеть": Мигель Диас-Канель рассказал о тяжелой жизни народа Кубы из-за США

Президент Диас-Канель: санкции США привели к кризису здравоохранения Кубы Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кубы каждый день испытывают на себе тяжелые последствия санкций США. Американские ограничения привели к кризису в системе здравоохранения и энергетике острова. В результате люди регулярно остаются без света, а тысячи пациентов не могут получить медицинскую помощь. Об этом известил президент Кубы Мигель Диас-Канель на закрытии XXIV Международной встречи коммунистических и рабочих партий.

По его словам, в сегодняшней ситуации народ "вынужден терпеть" некоторые ограничения. В том числе, речь идет о частых блэкаутах в стране.

Помимо прочего, на острове наблюдается серьезный дефицит топлива. Из-за этого на Кубе простаивают объекты распределенной генерации.

Постпред Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман обвинил президента США Дональда Трампа в возникновении гуманитарного кризиса на острове. Дипломат подчеркнул, что все проблемы появились из-за решений американского лидера.