Состояние пострадавших среднетяжелое: о последствиях падения лифта в Махачкале

Жизни пострадавших при падении лифта в Махачкале ничто не угрожает Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из многоквартирных домов Махачкалы 8 августа упал лифт. Внутри находились люди. Все пострадавшие пребывают в среднетяжелом состоянии. Их жизни ничто не угрожает. С таким комментарием выступил врио министра здравоохранения Дагестана Алиомар Ахмедов в Telegram-канале.

Сообщается, что раненые проходят лечение. В больницах есть все необходимое для скорейшего выздоровления пострадавших, указал врио министра здравоохранения. Он взял на личный контроль произошедшую ситуацию.

"Пострадавшие имеют различные травмы, состояние их медики оценивают как среднетяжелое", - написал Алиомар Ахмедов.

В региональном МЧС уведомили, что лифт упал с четвертого этажа. Пострадавшими стали четыре человека. Их извлекли из лифта с травмами нижних конечностей и ссадинами.