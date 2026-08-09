"История нашего края. Донбасс и Новороссия": в РФ утвердили обновленный перечень учебников

Минпросвещения обновило федеральный перечень учебников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России появятся новые школьные учебники. Минпросвещения обновило федеральный перечень образовательных пособий. В него вошли учебники "История нашего края. Донбасс и Новороссия". По ним будут обучаться школьники пятых-седьмых классов. Такими данными поделились в пресс-службе Минпросвещения.

В список также вошел учебник "Обществознание: базовый уровень" для техникумов и колледжей. Обновленный федеральный перечень учебников назвали шагом к укреплению единого образовательного пространства страны.

В Минпросвещения отметили, что перечень охватывает все основные школьные предметы. Издания, как и ранее, сопровождаются информацией о классе обучения, предмете, издательстве и авторском коллективе.

С этого года в школах обществознание будет изучаться только в 9-11 классах. Кроме того, появится новый предмет: "Духовно-нравственная культура России". Его будут изучать школьники пятых классов.