Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждый новый учебный год в школах что-то меняется. 2026-2027 – не исключение. Правда, основные изменения будут в следующем, 2027 году, после вступления в силу нового федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО). Например, уроки математики, биологии, химии и физики в 10-11-х классах станут более прикладными, а в перечень метапредметных результатов будут включены навыки работы с технологиями ИИ.

Но и в 2026 году будут изменения. Вот, например, о чем РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов:

1. Обществознание будет изучаться только в 9-11 классах. На уроки будет отводиться 1 час в неделю в 9 и 11 классах и 2 часа в 10-х классах.

«Мы скорректировали учебную программу, ребята получат новые единые учебники. Убрали дублирование тем, которые уже есть в других предметах, а ключевые разделы обществознания сохранили и усилили», - отметил Кравцов.

2. Появится новый предмет: «Духовно-нравственная культура России». Но не с 1 сентября. И пока не для всех.

Вводится он пока для учеников 5 классов с января 2027 года. Для 6-7 классов уже со следующего учебного года.

ДНКР заменит прежний факультатив «Основы духовно нравственной культуры народов России». Но не переживайте – никто не будет навязывать детям религиозные взгляды.

Это культурологический предмет, а не уроки религии. Детям расскажут о культуре народов России, о духовном наследии, о жизни великих людей — тех, кто совершал значимые поступки ради Родины и общества. Школьники будут изучать жизненные пути и взгляды государственных, общественных и культурных деятелей, а также ученых и военных, в том числе героев СВО.

Министр просвещения Сергей Кравцов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

3. Предмет «Основы безопасности и защиты Родины» разделят.

Два года назад (в 2024 году) он заменил курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) в российских школах.

С 1 сентября 2026 года появится два единых обязательных курса — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка». Школьникам будут на практике показывать, как вести себя при разных ситуациях не только в мирной жизни – в быту, на природе, - но и в цифровом пространстве.

4. Поведение будут оценивать как «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». Но пока не везде.

В прошлом году оценки за поведение обкатывали в нескольких регионах: в Новгородской, Ярославской, Тульской областях, Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Мордовии. Всего 84 школы. По итогам решили ввести трехуровневую модель оценки поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое».

Эксперимент признали успешным. И с 1 сентября 2026 года, но также пока не во всех регионах, начнут оценивать поведение учеников со второго по восьмой классы. Оценка будет выставляться классным руководителем. Но будет учтено мнение и других учителей, а также социального педагога, педагога-психолога, педагога-дефектолога, советника директора по воспитанию.

Во всех российских школах этот подход могут начать применять с 1 сентября 2027 года.

Как считает министр просвещения Кравцов, «это инструмент воспитания, который поможет мотивировать ребят».

5. Знать историю и экономику родного региона станет обязательно.

С нового учебного года еще один урок станет обязательным. Раньше курс «Россия – мои горизонты» был предметом внеурочной деятельности.

Он был внедрен для всех учеников 6-11-х классов с 2023 года. Это не просто уроки, но и экскурсии на предприятия и профессиональные пробы. Этот компонент был апробирован в школах 75 субъектов РФ. В прошедшем учебном году проведено 280 тематических занятий.

С этого года он станет обязательным для всех регионов. Нововведение станет частью единой модели профориентации, которая охватит более 8,5 млн учеников 6-11-х классов. В программе будет не менее восьми занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного региона.

Особое внимание планируется уделить знакомству школьников с аграрными профессиями. Не только педагоги, но и привлеченные профессионалы расскажут о важности развития сельского хозяйства, современных агротехнологиях и перспективах работы в отрасли.

КСТАТИ

По данным Минпросвещения, 1 сентября в российские школы пойдут около 17,5 миллиона детей. Из них - 1,5 миллиона первоклашек.

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