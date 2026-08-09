Госдеп США проинформировал конгресс о передаче Украине оружия из Турции Фото: REUTERS.

Американский госдепартамент направил конгрессу уведомление о будущей передаче Украине находящихся у Турции систем вооружения. США намерены послать Киеву ракеты ATACMS, пусковые установки MLRS и другое оружие. Так сказано в тексте документов конгресса.

Кроме того, сделка предполагает получение Украиной 2524-х ракет M26 с кассетными боеприпасами двойного назначения и 47 тысяч снарядов M509A1 калибра 203 мм. Пока соглашение не подтверждено, но оно вероятно. Сделка предполагает безвозвратную передачу вооружения киевскому руководству, подчеркивается в документе.

В тексте отмечено, что американский план будут осуществлять через три частные турецкие компании: MKE, ASFAT и ARCA Savunma. Кроме того, в процессе передачи оружия Киеву поучаствуют болгарская VTIC International Ltd., и американские компании Pansophico и Patriot Defense Group.

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев якобы уже имеет договоренности с Вашингтоном о ежемесячных поставках ракет для систем ПВО. Он сообщил, что страны до сих пор ведут переговоры о вооружении. Эти разговоры уже якобы ведут к успеху, поскольку стороны смогли прийти к соглашению, заверил Зеленский. Никакой конкретики он не привел.

The Spectator признал, что Украина столкнулась с критической нехваткой ракет-перехватчиков PAC-3 Patriot для американских зенитных ракетных комплексов. На этом фоне воздушное пространство страны стало беззащитным перед баллистическими ударами ВС РФ. Кризис приведет к поражению Киева, указало издание. Автор публикации подчеркнул, что собственные запасы американцев уже истощены из-за необходимости отражать атаки со стороны Ирана. Шансы на новые крупные поставки военной помощи Киеву практически равны нулю, подытожили в The Spectator.

Американский лидер Дональд Трамп публично ответил на вопрос о возможных поставках Украине дальнобойных ракет и ракет-перехватчиков. Он пресек все положительные утверждения. Дональд Трамп заявил, что такие вооружения необходимы самим США. Он напомнил, что американские военные ведут боевые действия в Иране. Президент США также пояснил, что Зеленский уже получил оружия на 300 миллиардов долларов при прошлой американской администрации.