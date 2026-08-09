Бывшего британского принца Эндрю похоронят с королевскими почестями, когда он умрёт

Бывшего принца Эндрю похоронят с королевскими почестями, когда он умрёт. Фото: REUTERS.

Когда экс-принц Великобритании Эндрю Маунтбеттен-Виндзор уйдёт из жизни, его похороны будут организованы с королевскими почестями, несмотря на лишение его всех титулов.

«Бывший герцог Йоркский остается в секретном правительственном списке королевских особ, которых похоронят с большими почестями», - пишет издание Daily Mail. Информацию ему предоставили высокопоставленные источники из правительства Великобритании.

Предположительно, бывший принц будет похоронен в Королевской усыпальнице во Фрогморе.

Напомним, в 2025 году британский монарх Карл III лишил своего брата всех титулов.

Еще одним ударом для Эндрю стало лишение его права жить в королевской резиденции Royal Lodge в Виндзоре.

Ранее сообщалось, что Эндрю подозревают в злоупотреблении служебным положением. Будучи спецпредставителем страны международной торговле, он разбалтывал госсекреты своему дружку Джеффри Эпштейну. Также брат британского монарха замешан в секс-преступлениях.