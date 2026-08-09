Турция передала России и Украине предложения о моратории на боевые действия: что известно

Глава МИД Фидан: Турция предложила мораторий на военные действия на Украине Фото: REUTERS.

Турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан раскрыл предложения Анкары, сделанные Москве и Киеву. Он сообщил, что страна выступила с инициативой о введении моратория на военные действия на Украине. Предложения уже переданы сторонам конфликта. Об этом Хакан Фидан сказал в интервью Anadolu.

По утверждению главы турецкого МИД, Киев уже обращался к Анкаре по вопросу моратория. Подробности этих запросов не уточняются. Турция вновь выступила за установление мира на Украине.

"Мы призвали стороны к созданию механизма для объявления прекращения огня", - оповестил Хакан Фидан.

Он отметил, что турецкие власти ждут ответ от Киева и Москвы. Анкара намерена оказать содействие сторонам конфликта в вопросе возможного ввода режима прекращения огня.

Хакан Фидан также сообщил, что Турция готова оказать помощь Киеву после завершения конфликта. Он порассуждал о будущих гарантиях безопасности для Украины. Анкара согласилась возглавить военно-морскую составляющую этой работы. Хакан Фидан напомнил, что ранее уже поднимал вопрос о том, как Турция могла бы потенциально внести вклад в обеспечение мирного решения. Страна готова к содействию.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин подчеркнул, что Россия открыта к переговорам по Украине. Однако Запад должен демонстрировать конструктивный и зрелый подход к этому вопросу. Замглавы МИД указал на согласие Москвы поддерживать контакты и действовать дипломатическими способами. При этом Киев сам себе запрещает переговоры, напомнил Михаил Галузин. Украина также неоднократно выходила из дипломатического процесса урегулирования. Замглавы МИД добавил, что если среди спонсоров Киева созрели понимания необходимости честного диалога, целью которого будут устранение первопричин украинского конфликта, то и перспективы диалога появятся.

Президент РФ Владимир Путин назвал принципы, на которых Москва готова вести мирные переговоры с Киевом. Россия будет исходить из четырех элементов. Среди них - ситуация на передовой, итоги предыдущих раундов переговоров, результаты российско-американской встречи в Анкоридже и принципы, сформулированные МИД РФ в 2024 году.