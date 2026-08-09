Германия с 2022 года выслала из страны около 400 россиян. Фото: Michael Kuenne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Немецкие власти на протяжении последних четырех лет оказывают давление на Москву. В том числе, меры ФРГ распространяются на дипломатических работников и простых граждан РФ. С начала 2022 года Германия выслала из страны около 400 россиян. Об этом сообщила местная газета Bild со ссылкой на данные немецких МИД и МВД.

По приведенным сведениям, высылке из ФРГ подверглись более 80 российских дипломатов. Это представители различных дипведомств в ряде городов Германии. Их безосновательно высылали в течение четырех лет.

"С начала конфликта на Украине из Германии было депортировано еще 313 российских граждан. Таким образом, общее число россиян, высланных из Германии с 2022 года, составляет около 400 человек", - говорится в статье газеты.

Посольство России в Берлине определило самый опасный политический сценарий для Германии. В дипмиссии уведомили, что значительные риски несут постоянные обсуждения вероятного конфликта с РФ. Дипломаты напомнили, что якобы угрозы со стороны Москвы - выдумки антироссийских политиков. Эти лица сами "с энтузиазмом" разрабатывают сценарии скорой войны с РФ, уточнили в посольстве. Власти ФРГ уже напрямую предлагают немецким гражданам принять участие в конфликте, прокомментировали российские дипломаты.

Министр обороны Германии Борис Писториус регулярно указывает на мнимые угрозы для Европы со стороны Москвы. ФРГ в связи с якобы опасностью решила увеличить численность своей армии до 460 000 солдат. Борис Писториус заверил, что Берлин поддержит союзников в случае прямого конфликта с Москвой. Он назвал РФ главной угрозой безопасности Германии и Европы в целом. Министр обороны также, не приводя доказательств, заявил, что Россия якобы готовится к военному противостоянию с НАТО посредством перевооружения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал подобные обвинения. Он подтвердил отсутствие у Москвы планов нападать на Европу. При этом министр уведомил, что страна готова дать полноценный военный ответ при необходимости. Сергей Лавров уточнил, что России не нужны войны. РФ начала специальную военную операцию, а не войну. Если Европа реализует свои угрозы, то это уже будет не СВО.