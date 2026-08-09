Мошенники обирают россиян под предлогом проверки подозрительных операций по картам их детей

Аферисты придумали новую схему обмана родителей подростков. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аферисты придумали новую схему обмана россиян, нацелившись на родителей подростков.

«Родителям рассылают массовые фишинговые сообщения о якобы подозрительных операциях по картам их детей-подростков с требованием срочно пройти верификацию через прикрепленную ссылку», - приводит РИА Новости информацию пресс-службы платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Сообщается, что ссылка ведёт на поддельный онлайн-сервис, который якобы может предоставить доступ к выпискам по картам несовершеннолетних, который на деле является фишинговым сайтом. При этом от родителей требуют загрузить сканы паспортов и свидетельств о рождении детей и ввести логины и пароли мобильного банкинга. После этого со счетов родителей крадут деньги или оформляют на них кредиты.

Также аферисты разворачивают новые схемы выманивания денег у родителей школьников накануне 1 сентября. Они делают это под видом представителей школы или членов родительского комитета.

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