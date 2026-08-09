В Европе признались в желании присвоить замороженные активы России Фото: REUTERS.

Западные представители снова вернулись к теме замороженных российских активов. В Европе признались в намерении присвоить средства себе. Евросоюз планирует перенести замороженные активы РФ на общеевропейский уровень. Сейчас средства находятся под юрисдикцией Бельгии. О плане кражи суверенных активов РФ пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на бывших высокопоставленных чиновников из Европы и Штатов.

По ее данным, собеседники выдвинули инициативу по передаче замороженных российских средств от Euroclear новому депозитарию ЕС. В таком случае деньги могут быть использованы для помощи Украине, говорится в статье.

Газета приводит имена сторонников предложенной идеи. Ее продвигают экс-министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, бывший министр по европейским делам при министре иностранных дел Франции Натали Луазо и бывший заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

"Европейский союз должен немедленно передать опеку над замороженными счетами российского Центробанка новой депозитарной организации ЕС", - сказано в документе.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала эту идею. Она считает, что такие меры позволят "снять давление" с Бельгии. По утверждению бывшего главы МО Германии, российские средства должны быть переведены в единую европейскую структуру.

Финский политик Армандо Мема призвал ЕС немедленно вернуть Москве незаконно удерживаемые активы. Он заявил, что действия Европы вредят мировой безопасности. Политик считает, что средства должны быть разморожены ради установления мира на Украине. Армандо Мема отметил, что стратегия ЕС "лишь усилит ответные действия Москвы".

Группа американских сенаторов между тем предложила законопроект, разрешающий Украине использовать замороженные активы РФ для закупки военного оборудования. Документ сочтет легальной конфискацию суверенных российских средств. Якобы в таком случае замороженные в США активы РФ могут быть переданы для помощи Киеву.

Российский лидер Владимир Путин высказался о действиях Запада против Москвы. Он назвал попытки изъять активы даже не кражей, а грабежом. Президент предупредил Европу и США о тяжелых последствиях.