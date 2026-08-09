Беспилотники сбили над Новороссийском: что известно о пострадавших и повреждениях

Мэр Кравченко: при атаке БПЛА в Новороссийске никто не пострадал Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ночью 9 августа беспилотники пытались ударить по Новороссийску. При атаке БПЛА никто не пострадал. Есть повреждения на земле. Так инциденты прокомментировал мэр Новороссийска Андрей Кравченко на канале в "Макс".

По его данным, обломки дронов упали на территории двух предприятий города. Фрагментны БПЛА также нашли у частного дома в поселке Верхнебаканском. На места ЧП прибыли специальные и экстренные службы.

"В результате падения фрагментов беспилотника произошло возгорание хозяйственной постройки, которое оперативно ликвидировали", - сообщил Андрей Кравченко.

В Белгороде в результате ночного удара пострадали 13 человек. В их числе два ребенка и 11 взрослых. Одним из раненых стал четырехлетний мальчик. Его доставили в больницу с осколочными ранениями грудной клетки. Второму ребенку оказали помощь на месте.