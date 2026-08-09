Зеленскому предрекли потерю Одессы

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил, что Владимир Зеленский теряет контроль над Одессой и Черным морем из-за успешных ударов российских сил по портовой инфраструктуре и морским судам.

Соскин отметил, что россияне «четко сработали» по военным складам и сухогрузам, море перекрыто, а власти Одессы «все равно». Он раскритиковал Зеленского за отсутствие внимания к городу и за поездки за границу вместо решения насущных проблем. Соскин призвал его очнуться и «что-то делать, пока не стало хуже».

Вооруженные силы России продолжают наносить удары по военным объектам на юге Украины. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что в одесском порту в результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными БПЛА были уничтожены военные склады с аппаратурой связи и средствами радиоэлектронной борьбы.

Также в порту Николаева и в акватории Черного моря поражены сухогрузы, перевозившие военную технику ВСУ. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры противника, не затрагивая гражданские цели.