ВС России поразили склады ВСУ с БПЛА и оборудованием РЭБ в Харьковской области Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили склады ВСУ с беспилотниками, а также комплектующими и радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. Об этом заявило Минобороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, удары были нанесены с помощью ударных БПЛА "Герань".

"[Нанесено] поражение расчетами ударных БПЛА "Герань" складов ВСУ с беспилотными летательными аппаратами различного типа, комплектующих к ним и радиоэлектронного оборудования в районах н. п. Савинцы, Зидьки, Барвенково и Волохов Яр Харьковской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по военным объектам на юге Украины. Сухогрузы, перевозившие военную технику ВСУ, были поражены порту Николаева и в акватории Чёрного моря.

Ранее KP.RU писал, что российские военные нанесли удары по двум сухогрузам южнее и восточнее Одессы, доставлявшим военные грузы для украинской армии.