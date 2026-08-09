В России тестируют полностью беспилотный пассажирский поезд Фото: Ольга ЮШКОВА.

В России тестируют пассажирский поезд с беспилотной системой управления высшего уровня. Составы смогут ездить в кабине без машиниста в кабине. Об этом РИА Новости сообщили разработчики технологии из НИИАС ("дочка" РЖД).

В тестовом режиме проходят испытания "Ласточки" с системой автоматизации высшего четвертого уровня. Они проходят на Московском центральном кольце (МЦК).

"На четвертом уровне отсутствует машинист. Он называется машинист-оператор и управляет из диспетчерского центра, выступая как контролер системы", - рассказал замгендиректора Санкт-Петербургского филиала НИИАС Сергей Кудряшов.

По его словам, один машинист-оператор сможет одновременно контролировать до четырех поездов и при необходимости подключаться из центра управления. Кроме того, он может затормозить поезд, открыть или закрыть двери, а также управлять системой кондиционирования воздуха и опустить и поднять токоприемник.

Также он добавил, что всё программное обеспечение российской разработки, которое было создано "с нуля".

Ранее сайт KP.RU писал, что около четверти всех логистических операций в России будет беспилотной к 2035 году.