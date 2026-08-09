ВС РФ нанесли удары по складам горючего в портах Одессы и Черноморска Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы (ВС) России продолжают наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, в течение ночи высокоточным оружием и ударными беспилотниками были поражены резервуары с горючим в населенных пунктах Беляры и Новые Беляры, расположенных северо-восточнее порта Одесса. В самом порту под ударом оказались склады горюче-смазочных материалов, военного имущества и портовый перевалочный комплекс. Кроме того, были поражены склады горюче-смазочных материалов и военного имущества в порту Черноморск.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что удары наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры противника и не направлены против гражданского населения. Накануне в оборонном ведомстве сообщили об ударах по порту Николаева и акватории Черного моря. Вооруженные силы России поразили сухогрузы, перевозившие военную технику противника.

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