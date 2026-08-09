ВС РФ поразили пункт управления БПЛА и бригаду ВСУ в ДНР и Херсонской области Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пунктам управления беспилотниками и дислокации бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, удары были нанесены с помощью ФАБ-3000 и ФАБ-500.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска поразили склады ВСУ с беспилотниками, а также комплектующими и радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. Удары наносились с помощью ударных БПЛА "Герань".