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НовостиПолитика9 августа 2026 7:28

ВС РФ поразили пункт управления БПЛА и бригаду ВСУ в ДНР и Херсонской области

Российские войска нанесли удар по пунктам управления БПЛА
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС РФ поразили пункт управления БПЛА и бригаду ВСУ в ДНР и Херсонской области

ВС РФ поразили пункт управления БПЛА и бригаду ВСУ в ДНР и Херсонской области

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удар по пунктам управления беспилотниками и дислокации бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, удары были нанесены с помощью ФАБ-3000 и ФАБ-500.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска поразили склады ВСУ с беспилотниками, а также комплектующими и радиоэлектронным оборудованием в Харьковской области. Удары наносились с помощью ударных БПЛА "Герань".