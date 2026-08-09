Почему россияне стали чаще жаловаться на пятизвездочные гостиницы в Египте

Российские туристы стали чаще жаловаться на пятизвездочные гостиницы в Египте Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российские туристы стали чаще жаловаться на качество сервиса, состояние номеров и чистоту в гостиницах Египта. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

По словам граждан РФ, пятизвездочные гостиницы больше напоминают отели максимум на четыре звезды. Туристов не устраивает сантехника и посуда, которые находятся в плохом состоянии, а также мебель с потертостями. На пляжах россиян расстраивают мусор и сломанные шезлонги.

В материале отмечается, что тем временем и сами туристы стали выбирать более бюджетные варианты размещения в стране. А средняя стоимость бронирования отеля в Египте снизилась с 14,5 тысячи рублей в сутки в 2025 году до 11,5 тысячи рублей в 2026-м.

При этом среди бронирований доля пятизвездочных гостиниц сократилась с 42% до 39%, а отелей с 4 звездами - с 27% до 24%. Однако интерес к трехзвездочным отелям вырос. Их доля увеличилась с 15% до 22%.

Ранее сайт KP.RU писал, что россияне пожаловались на экологическую ситуацию на побережье Аланьи. Туристы сообщили о повсеместных загрязнениях пляжей и воды.