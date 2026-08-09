В горах Киргизии нашли пустую палатку пропавших альпинистов. Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

В горах Киргизии спасатели обнаружили пустую палатку альпинистов, пропавших после восхождения на пик Курумды в Памирском нагорье. В составе группы — граждане Белоруссии и Литвы, сообщает со ссылкой на МЧС республики Sputnik Кыргызстан.

По данным ведомства, на месте внутри палатки никого не оказалось.

Группа из трех человек, двое из которых — граждане Белоруссии, пропала после восхождения на пик Курумды по Северному гребню Памиро-Алая. После завершения маршрута связь с ними прервалась. В настоящий момент поисковые работы продолжаются. В них задействованы спасатели МЧС Киргизии, пограничники и гиды-добровольцы из Швейцарии.

Ранее сообщалось, что после трагедии на пике Победы, в результате которой погибла российская альпинистка Наталья Наговицкая, власти Киргизии ввели систему обязательных разрешений для восхождений. Теперь каждый участник восхождения перед выходом на маршрут должен получить специальный официальный документ.