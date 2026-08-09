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НовостиПолитика9 августа 2026 8:07

ВС России атаковали нефтедобывающие предприятия в Сумской области

Российские войска нанесли удары по Сумской области, которые позволяют нарушить транспортную логистику ВСУ
Вениамин ЗАХАРОВ
ВС России атаковали нефтедобывающие предприятия в Сумской области

ВС России атаковали нефтедобывающие предприятия в Сумской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) атаковали нефтедобывающие предприятия в ахтырском районе Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Регулярные высокоточные удары по нефтеперерабатывающим заводам, хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволяют нарушить транспортную логистику ВСУ», - сообщили в военном ведомстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска нанесли удар по пунктам управления беспилотниками и дислокации бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Удары были нанесены с помощью ФАБ-3000 и ФАБ-500.