ВС России атаковали нефтедобывающие предприятия в Сумской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) атаковали нефтедобывающие предприятия в ахтырском районе Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Регулярные высокоточные удары по нефтеперерабатывающим заводам, хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволяют нарушить транспортную логистику ВСУ», - сообщили в военном ведомстве.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские войска нанесли удар по пунктам управления беспилотниками и дислокации бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике и Херсонской области. Удары были нанесены с помощью ФАБ-3000 и ФАБ-500.