Россиянам рассказали, как мошенники крадут данные во время покупок в интернете

МВД предупредило россиян о краже данных карт через фейковые страницы оплаты Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Дистанционные мошенники похищают реквизиты банковских карт через поддельные гиперссылки банка или службы доставки во время покупок в интернете. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

"Фишинговые страницы оплаты и доставки. Покупателю направляют гиперссылку, внешне неотличимую от официального интерфейса банка или службы доставки", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, при вводе реквизитов карты данные перехватываются для последующего списания средств. В ведомстве отметили, что анализ правоприменительной практики позволяет выделить устойчивые криминальные модели, которые объединены общими признаками.

Ранее сайт KP.RU писал, что МВД России перечислило основные методы психологического воздействия, которые мошенники используют в схемах обмана с банкоматами.