В Белгороде при атаке БПЛА ВСУ погибли три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 9 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар беспилотниками по Белгородской области. В результате атаки в Белгороде погибли три мирных жителя, сообщил в мессенджере «Макс» врио губернатора области Александр Шуваев.

«К большому сожалению, по уточненной информации, погибли трое мирных жителей. Приношу искренние соболезнования их семьям», — написал Шуваев.

По его данным, также пострадали 25 человек, включая детей четырех и девяти лет. Один ребенок госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. В больницах находятся 13 взрослых, один из них — в крайне тяжелом состоянии.

Кроме того, при атаке в регионе были повреждены около тридцати домов, три социальных и шесть коммерческих объектов, а также более трех десятков автомобилей. В одном из многоквартирных домов возникло возгорание. К настоящему моменту пожар потушен. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

8 августа регион также подвергся атаке со стороны ВСУ. В хуторе Богатый Новооскольского округа Белгородской области вражеский дрон атаковал грузовой автомобиль на территории предприятия. В результате ранения получили трое мужчин. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

7 августа в результате атаки ВСУ на Крым погибли двое мирных граждан, один человек получил ранения. Глава республики Сергей Аксенов сообщал, что из-за вражеского налета также был поврежден многоквартирный дом в Керчи.

В Кремле неоднократно комментировали действия украинских боевиков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ВСУ наносят удары по объектам, не имеющим отношения к военной инфраструктуре России. По его словам, Киев бьет по энергетическому комплексу, гражданской инфраструктуре, мирным домам и даже по отдельным гражданам. Представитель Кремля назвал такие действия «абсолютно очевидным террористическим проявлением».