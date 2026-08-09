ВС России освободили населенные пункты Васютинское и Торецкое в ДНР Фото: Shutterstock.

Российская армия продолжает успешно продвигаться вперед и выполнять задачи, поставленные перед ней в рамках проведения специальной военной операции. На этот раз были освобождены населенные пункты Васютинское и Торецкое, расположенные в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

О текущей ситуации в зоне проведения СВО в военном ведомстве отчитались в воскресенье, 9 июля. Тогда там сообщили, что были освобождены села Васютинское и Торецкое. Оба расположены в Донецкой Народной Республике.

Тем временем российская армия продолжает наносить высокоточные удары по военным объектам на Украине. Недавно были поражены склады с БПЛА и оборудованием РЭБ.