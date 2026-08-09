АТОР: туроператоры не фиксировали жалоб россиян на пятизвездочные отели в Египте Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Российские туроператоры не фиксируют массовых жалоб путешественников на пятизвездочные отели Египта. Об этом РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Накануне СМИ сообщили о претензиях россиян к качеству пятизвездочных гостиниц в стране. В АТОР обратили внимание, что Египет, как и Турция, Таиланд и Россия, обладает огромной и очень разной отельной базой.

«Среди представленных отелей всегда найдутся такие, инфраструктура которых не совпадает с представлениями о должном уровне комфорта и субъективными ожиданиями того или иного путешественника», — пояснили в ассоциации.

Поэтому, отметили в АТОР, отзывы практически о любой гостинице могут сильно различаться. На одних и тех же площадках встречаются как положительные оценки, так и жалобы постояльцев.

Ранее российские туристы рассказали о претензиях к некоторым пятизвездочным отелям Египта. Среди проблем они называли состояние мебели, сантехники и посуды, а также мусор и сломанные шезлонги на пляжах. При этом средняя стоимость бронирования гостиницы в стране снизилась с 14,5 тысячи рублей в сутки в 2025 году до 11,5 тысячи в 2026-м. Доля пятизвездочных отелей в бронированиях также сократилась с 42% до 39%.