Хуснуллин рассказал, как организовал приезд Путина в Мариуполь Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин настоял на организации поездки в Мариуполь в 2023 году и попросил держать в тайне подготовку визита. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью ИС "Вести".

"Он мне говорит: "Слушай, я хочу в Мариуполь съездить". Я говорю: "Владимир Владимирович, очень небезопасно". Говорит: "А ты никому об этом не говори, тогда это будет неопасно. Я просто приеду и мы с тобой вместе проедемся", - рассказал Хуснуллин.

По словам вице-премьера России, это было серьезное и непростое решение со стороны главы государства.

Как ранее писал сайт KP.RU, житель Мариуполя задержан при попытке совершить теракт в здании одного из районных судов Донецкой Народной Республики по указанию спецслужб Украины.