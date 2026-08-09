Вот так вот: Александр Невский потерял $19 млн из-за провала своих голливудских фильмов Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актер Александр Невский, известный россиянам также как автор легендарной фразы "Вот так вот", потерял почти 19 млн долларов на своих голливудских фильмах. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, последние картины его студии Hollywood Storm при затратах около 20,5 млн долларов суммарно собрали лишь 1,5 млн. Исправить ситуацию не помогло и участие известных актеров Дэнни Трехо, Эрика Робертса и Марка Дакаскоса.

Свою кинокомпанию Невский зарегистрировал в 2007 году в Беверли-Хиллз. Как утверждает SHOT, студия продолжает работать в убыток, а ее боевики в среднем получают от зрителей около трех баллов из десяти.

После неудачи фильма «Максимальный удар» создатели начали экономить на производстве. Картины стали снимать одной командой, с меньшим количеством актеров и локаций. В проектах Невского также начала появляться его жена.

Напомним, еще в 2020 году Невский готовил к выпуску очередную голливудскую картину «Темные мечты». Съемки проходили в Санто-Доминго, а постпродакшн — в Лос-Анджелесе. До этого актер выпустил «Убийство в Вегасе», «Разборку в Маниле» и «Максимальный удар». К своим проектам он регулярно привлекал известных зарубежных актеров.