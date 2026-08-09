Число погибших в результате ночной атаки ВСУ на Белгород увеличилось до пяти Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Число погибших в результате ночной атаки беспилотников ВСУ на Белгород увеличилось до пяти. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба региона.

Отмечается, что тело погибшего мужчины обнаружили при разборе конструкций многоквартирного дома. Кроме того, еще один мужчина умер в больнице, ранее он находился в крайне тяжелом состоянии.

"Врачи боролись за его жизнь до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что при атаке в регионе были повреждены около 30 домов, три социальных и шесть коммерческих объектов. В одном из поврежденных домов возникло возгорание.

Сайт KP.RU писал, что мужчина скончался в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом в селе Козыревка Курской области, еще семь человек получили ранения.