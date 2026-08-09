The Sunday Times: ставка Зеленского на террор против России провалилась Фото: REUTERS.

Ставка главы киевского режима Владимира Зеленского на удары по гражданским объектам России не принесла ожидаемого результата. Об этом заявил британский политический обозреватель Марк Галеотти в колонке для The Sunday Times.

По его оценке, расчет Киева на то, что атаки в глубине российской территории смогут подорвать экономику и ослабить решимость Москвы, оказался ошибочным. Нефтегазовые доходы РФ стабилизируются на фоне конфликта вокруг Ирана, а очереди за бензином сокращаются или уже исчезли.

Ограничены и запасы украинских беспилотников и ракет. Галеотти отметил, что Киеву пришлось перенаправить часть ресурсов с атак на нефтеперерабатывающие предприятия на другие цели.

«Надежды на то, что удары вглубь территории могут подорвать российскую экономику, представляются необоснованными», — отметил обозреватель.

По мнению Галеотти, удары Киева по гражданским объектам, включая автобус в Белгородской области и пляж в Архипо-Осиповке, приводят к обратному эффекту и сплачивают российское общество. Он сравнил происходящее с бомбардировками Великобритании немецкой авиацией в годы Второй мировой войны, которые укрепили решимость британцев.

Обозреватель также указал на последствия ответных ударов России по портовой инфраструктуре Одессы. По его оценке, перебои с черноморским экспортом обходятся Киеву более чем в 50 млн фунтов, или 67 млн долларов, ежедневно. Особенно сильно ситуация отражается на сельском хозяйстве Украины.

Кроме того, Галеотти обратил внимание на нехватку у Киева ракет для Patriot и уязвимость украинской энергетики. Стратегию Зеленского он назвал рискованной и не достигшей поставленных целей.

Немногим ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия будет отвечать на атаки Киева регулярными ударами по объектам, обеспечивающим боеспособность ВСУ. По его словам, цели для таких ударов определяются российскими военными. В Москве неоднократно подчеркивали, что ответные действия направлены на военные и связанные с ними объекты Украины.