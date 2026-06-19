МИД РФ анонсировал массированные удары возмездия по Украине: подробности

Лавров предупредил об ударах возмездия по военным объектам в ответ на атаки ВСУ Фото: REUTERS.

В ответ на удары Киева Россия будет регулярно поражать объекты, обеспечивающие боеспособность ВСУ. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары», — сказал Лавров журналистам в рамках саммита Россия — АСЕАН.

Министр отметил, что российские военнослужащие уже начали реализацию поручения Верховного главнокомандующего.

Напомним, что российские военные всегда наносят удары только по ВПК Украины. Это неоднократно отмечали в Кремле. Российские военные действуют в рамках демилитаризации противника и ослабления его военных возможностей.

Украинские войска регулярно атакуют гражданские объекты в российских регионах с помощью беспилотников.

17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук заявил, что украинские дроны атаковали автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Гомеля, направлявшаяся на отдых в Геленджик. Ковальчук добавил, что удар БПЛА ВСУ был целенаправленным.

В автобусе находились 44 человека, 28 из которых — воспитанники ДЮСШ № 2 города Речицы. В результате атаки погибла сопровождавшая футболистов женщина, ранения получили восемь человек, включая шестерых детей. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар украинских БПЛА по автобусу с белорусскими детьми терактом.

ВС РФ накануне нанесли групповой удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, которые используются в интересах ВСУ. Удар стал ответом на террористические атаки киевского режима. В Минобороны РФ сообщили, что целями удара стали склад горюче-смазочных материалов в Борисполе-2 в Киевской области и НПЗ «Затурино» в Полтавской области.

Кроме этого, за семидневный период ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов по ВПК Украины. Целями ударов стали объекты топливно-энергетического комплекса страны, задействованные украинскими военными, а также портовая инфраструктура.