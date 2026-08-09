Аракчи объявил об обмене сообщениями между Ираном и США через посредников Фото: REUTERS.

Иран сейчас не ведет прямых переговоров с США, однако стороны продолжают обмениваться сообщениями через посредников. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи.

Глава иранского МИД прокомментировал текущее состояние контактов между Тегераном и Вашингтоном.

«Сейчас мы не вовлечены в переговоры с США, но есть обмен сообщениями через посредников», — приводит слова Аракчи телеканал Press TV.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон за последние несколько дней добился определенного прогресса в контактах с Ираном. По его словам, Тегеран также заинтересован в завершении конфликта и достижении соглашения. При этом конкретные результаты переговорного процесса американская сторона не раскрывала.