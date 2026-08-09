Умер Константин Максимов, журналист и экс-глава зарубежного бюро РИА Новости

Константин Максимов руководил зарубежным бюро РИА Новости в Йемене и Иордании. Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Умер Константин Максимов, журналист и бывший руководитель зарубежных бюро РИА Новости. Об этом сообщили в его окружении.

Максимов пришел в Агентство печати «Новости» в 1970 году. Он работал в редакциях Ближнего и Среднего Востока, а позднее возглавлял главную редакцию и главную дирекцию переводов.

В разные годы журналист руководил зарубежными бюро агентства в Йемене и Иордании, а также региональным информационным центром в Бейруте. Кроме того, он возглавлял информационные центры на выставках в Алжире и Ливии.

В 2003 году Максимов работал в международном пресс-центре на американской военной базе в Катаре во время операции США против Ирака. На протяжении десяти лет он был советником главного редактора РИА Новости. В 2016 году журналист руководил проектом Пресс-клуб «Восток» в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Немногим ранее стало известно о гибели журналиста Александра Родионова в зоне СВО. Он работал в «Коммерсант-Урал», «Новом Регионе», «ФедералПресс» и ЕАН. Родионов погиб при выполнении задания еще в августе 2025 года, однако его близкие получили подтверждение только сейчас. За время службы он был награжден медалями «За отвагу» и «За храбрость», а также орденом «Службою и храбростью».