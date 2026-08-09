Байден впервые появился на публике после слов сына об ухудшении его здоровья Фото: REUTERS.

Бывший президент США Джо Байден впервые появился на публике после заявления сына Хантера о резком ухудшении его здоровья. 83-летнего политика заметили после церковной мессы в Уилмингтоне, штат Делавэр. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание обратило внимание на внешний вид экс-главы Белого дома после сообщения о распространении онкологического заболевания.

«Джо Байден выглядел ослабшим во время своего первого появления на публике после того, как Хантер Байден рассказал, что его отец испытывает сильную боль из-за распространения рака простаты на другие части тела», — говорится в публикации.

В октябре 2025 года стало известно, что Байден прошел курс лучевой и гормональной терапии для лечения рака предстательной железы.

Накануне Хантер Байден рассказал об ухудшении состояния отца. По его словам, рак дал метастазы в кости и причиняет экс-президенту сильную боль. Он отметил, что заболевание продолжает распространяться. О раке простаты у Байдена стало известно в мае 2025 года.