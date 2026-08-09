Sana: Россия и Сирия определили судьбу военных баз

Россия и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании о будущем российских военных баз. Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Россия и Сирия подписали меморандум о взаимопонимании о будущем российских военных баз. Об этом сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на управление по связям с общественностью сирийского МИД.

«После полутора лет переговоров дальнейшая судьба российских военных баз в Хмеймиме и Тартусе наконец определена - стороны подписали соответствующий меморандум», - говорится в сообщении.

По информации источника, военные базы Российской Федерации в Сирии станут центрами совместной военной подготовки.

Кроме того, в сирийском ведомстве выразили надежду на то, что упомянутый документ «позволит открыть новую главу в отношениях между РФ и Сирией».

Ранее сайт KP.RU писал, что датские спецслужбы выражают тревогу в связи с расширением российских военных баз вдоль границ Европы.