CBS: женщина и пятимесячный ребенок погибли при опрокидывании судна в Нью-Йорке Фото: REUTERS.

Женщина и пятимесячная девочка погибли при опрокидывании судна у острова Либерти в Нью-Йорке. Еще 12 человек получили легкие травмы. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел вечером в субботу, 8 августа, неподалеку от острова, на котором расположена Статуя Свободы. К месту происшествия направили подразделения полиции и пожарной службы, в том числе водолазов.

Погибли 27-летняя женщина и пятимесячная девочка. Их доставили в больницу в Бруклине, однако спасти обеих не удалось. Остальных пассажиров госпитализировали с легкими травмами.

Причина опрокидывания судна пока устанавливается. Полиция продолжает расследование обстоятельств произошедшего.

Немногим ранее в Индонезии при пожаре на пароме погибли пять человек, еще 41 числился пропавшим без вести. На борту находился 271 человек, спасателям удалось эвакуировать 225 пассажиров и членов экипажа. Причина возгорания на тот момент также не была установлена.