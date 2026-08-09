Омбудсмен Лубинец потребовал от Киева массово проверить военкоматы Закарпатья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец потребовал от властей провести масштабные проверки всех военкоматов Закарпатской области. Соответствующие обращения он направил в Генпрокуратуру, МВД, СБУ, Минобороны, Госбюро расследований и главнокомандующему ВСУ.

По словам Лубинца, нарушения в регионе фиксируются уже несколько лет. Особое внимание он обратил на ситуацию вокруг руководителя Закарпатского военкомата.

«О проблемах в регионе я систематически говорю еще с 2023 года — с момента назначения руководителя Закарпатского военкомата. За это время мы неоднократно фиксировали коррупционные риски и многочисленные нарушения прав человека», — заявил омбудсмен.

Лубинец напомнил, что в декабре 2025 года СБУ проводила обыски у руководителя военкомата и обнаружила крупные суммы денег неясного происхождения. Спустя три месяца тот вернулся на работу. По словам омбудсмена, чиновника неоднократно назначают исполняющим обязанности на 30 дней, а затем продлевают этот срок.

Лубинец потребовал прекратить подобную практику, дать правовую оценку действиям руководителя областного военкомата и проверить начальников всех районных ТЦК Закарпатья.

Накануне Лубинец сообщил, что на западе Украины в ТЦК массово удерживают мужчин, имеющих действующую отсрочку от военной службы. По его данным, такие случаи сопровождаются нарушением прав граждан и лишением их правовых гарантий. Омбудсмен потребовал разобраться в происходящем и привлечь виновных к ответственности.